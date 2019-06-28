18:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

На 2019/2020 учебный год выделили 5 тысяч 705 грантовых мест в вузы Кыргызстана

На 2019/2020 учебный год выделили 5 тысяч 705 грантовых мест в вузы Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, предусмотрены грантовые места по специальностям в области здравоохранения, культуры и искусства, горнодобывающей промышленности, компьютерных технологий, образования, промышленности, сельского хозяйства, связи, строительства, транспорта, туризма, управления и энергетики.

Грантовые места распределят среди 26 государственных вузов республики, включая региональные учебные заведения.
Ссылка:
просмотров: 317
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане срывается выдача дипломов. Выпускники намерены выйти на митинг
Без конкурса в вузы. В Минобразования предлагают расширить перечень абитуриентов
В Кыргызстане пройдет выставка-ярмарка российских вузов
Вузы России предлагают сотрудничество университетам Кыргызстана (список)
В Кыргызстане хотят по-новому оценивать знания студентов
В Кыргызстане изменили порядок избрания ректоров вузов
Медицинский факультет КРСУ признали в Калифорнии
Выпускники вузов могут остаться без дипломов
Камилла Шаршекеева: Страна не может финансировать 31 государственный вуз
Независимое тестирование выпускников вузов намерены ввести в Кыргызстане
Популярные новости
Ситуация в&nbsp;Кой-Таше. Что сейчас происходит в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева Ситуация в Кой-Таше. Что сейчас происходит в доме Алмазбека Атамбаева
Атамбаев VS&nbsp;Жээнбеков. В&nbsp;Бишкеке провели социальный эксперимент Атамбаев VS Жээнбеков. В Бишкеке провели социальный эксперимент
Второе за&nbsp;неделю. Алмазбек Атамбаев вновь выступил с&nbsp;заявлением Второе за неделю. Алмазбек Атамбаев вновь выступил с заявлением
Нужно&nbsp;ли привлекать к&nbsp;уголовной ответственности Алмазбека Атамбаева? Опрос Нужно ли привлекать к уголовной ответственности Алмазбека Атамбаева? Опрос
Бизнес
Выиграйте до&nbsp;100 тысяч сомов в&nbsp;викторине от&nbsp;MegaCom Выиграйте до 100 тысяч сомов в викторине от MegaCom
Оплата коммунальных услуг без очередей через терминалы MegaCom Оплата коммунальных услуг без очередей через терминалы MegaCom
Сэкономьте 1&nbsp;тысячу 500 сомов при подключении цифрового телевидения Сэкономьте 1 тысячу 500 сомов при подключении цифрового телевидения
Международный аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; торжественно принял первый рейс из&nbsp;Оша Международный аэропорт «Иссык-Куль» торжественно принял первый рейс из Оша