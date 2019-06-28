На 2019/2020 учебный год выделили 5 тысяч 705 грантовых мест в вузы Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, предусмотрены грантовые места по специальностям в области здравоохранения, культуры и искусства, горнодобывающей промышленности, компьютерных технологий, образования, промышленности, сельского хозяйства, связи, строительства, транспорта, туризма, управления и энергетики.

Грантовые места распределят среди 26 государственных вузов республики, включая региональные учебные заведения.