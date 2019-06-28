В Бишкеке мужчина избил двух маленьких детей. Милиция бездействует

В Бишкеке в микрорайоне «Джал» 25-летний мужчина избил двух детей — девяти и десяти лет. Об этом 24.kg сообщила мать пострадавших Гулзат Жумакова.

По ее словам, 20 июня примерно в 20.00 ее двое сыновей играли во дворе. Девятилетний Ыйман поругался с другим ребенком. В это время подошел взрослый мужчина и побил мальчика и его брата.

«У старшего открытый ушиб головного мозга плюс лопнула барабанная перепонка. У младшего — сотрясение головного мозга. В тот вечер сын забежал и сказал, что ничего не слышит, что его побил брат Эрбола — соседского мальчика. Затем я вышла на улицу и увидела младшего, он был весь в крови. Я пошла к соседям, отец виновника стал говорить, что мои дети сами виноваты. Самого парня не было дома», — сказала Гулзат Жумакова.

С ее слов, следователь Ленинского РУВД бездействует.

«Мы вызвали милицию. Следователь Нурсултан Токтосунов приехал примерно в 21.30, зарегистрировал заявление, а потом уехал и перестал отвечать на звонки. Я два дня звонила, он не отвечал. Направления на судмедэкспертизу вовремя не выдал. Потом вообще сказал, что даст его в понедельник, то есть еще через два дня. Когда я пришла в РУВД, сказали, что руководства нет. В итоге мы с опозданием получили это направление на экспертизу. Позже выяснилось, что Нурсултан Токтосунов вообще не зарегистрировал наше заявление в день, когда мы его написали», — рассказала мать пострадавших.

В ГУВД Бишкека ответили, что следственно-оперативная группа действительно выезжала на место происшествия.

«Женщина обратилась в милицию с заявлением в отношении неизвестного молодого человека, который побил ее детей. Факт зарегистрировали в ЕРПП УВД Ленинского района, досудебное производство начато по статье «Побои» Кодекса о проступках. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в ведомстве.

В милиции затягивание с принятием и регистрацией заявления объяснили тем, что следователь находился на других выездах. Милиционер передал материалы в органы дознания, и теперь они ведут это дело, заверили в ГУВД.

Гулзат Жумакова обратилась с заявлением на бездействие следователя в службу внутренних расследований МВД и прокуратуру.