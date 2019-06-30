Афиша Бишкека на неделю: творческая встреча, лекции, выставки

30 июня — 5 июля. Неделя русской песни «С Россией в сердце!»

Выступит известный российский баянист, певец, заслуженный артист России Валерий Семин. Кыргызстанцы услышат лучшие образцы народной музыки многонационального народа России.

Ошский музыкально-драматический театр имени Бобура (30 июня), Джалал-Абадский областной театр имени Барпы (1 июля), Дворец культуры Токмака (5 июля), 18.00.

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, их творческую индивидуальность, которые выделялись своими реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1 июля. Творческая встреча

Это уникальный шанс поделиться с аудиторией своим творчеством, познакомиться с интересными людьми, рассказать о своих проектах, обсудить интересные идеи и заложить основу на перспективное сотрудничество с Евразийской творческой гильдией (Лондон).

Отель My Hotel, 18.00.

2 июля. Мастер-класс «Быстрый старт, или Откуда брать ресурсы для старта и развития своего дела»

Вы узнаете, откуда брать ресурсы для старта и развития своего дела, что такое манимейкинговые действия, MVP, точка приложения максимальных усилий и многое другое.

Регистрация по ссылке.

Улица Логвиненко, 55, 18.30.

2 июля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

2 июля. Лекция «Особенность кыргызского мировоззрения»

Следующая лекция кыргызоведения будет посвящена мировоззрению кыргызов.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

4 июля. Встреча в рамках «Шаарканы»

Здесь обсуждаются актуальные городские вопросы. На этот раз тема встречи: «Остановки общественного транспорта».

Ololohaus, 18.30.

4 июля. Кинопремьеры

«План побега-3» (боевик). Непревзойденный взломщик тюрем Рэй Бреслин опять ввязался в смертельно опасную авантюру: вместе со своей командой он берется разыскать похищенную дочь своего друга — бизнесмена из Гонконга. Нити расследования приводят к одной из самых секретных тюрем Америки, которая называется «Пункт Дьявола».

«Человек-паук: Вдали от дома» (фантастика). Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

«Клуб анонимных киллеров» (боевик). Где-то в секретном месте городские убийцы собираются на встречи анонимных киллеров — там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки — все начали подозревать друг друга.

«Вельзевул» (ужасы). Расследование серии шокирующих убийств приводит к священнику, отлученному от церкви за сатанинские ритуалы. Он и его приспешники стремятся приблизить апокалипсис, чтобы антихрист явился в человеческий мир и беспредельно властвовал. Главному герою придется выйти на тропу войны с настоящим злом.

5 июля. Концерт группы «Лето из пакета»

Акустический проект, созданный руками и головами трех человек из группы «Стереомарт». Стиль неоднозначный, неодносложный и нескучный. Вероятно, есть смысл послушать, но лучше потанцевать.



Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.