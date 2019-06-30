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Общество
Сюжет: Полезные советы (74)

Новые наркотики. Как понять, что ребенок подсел на спайсы или экстази

Медики Кыргызстана не первый год бьют тревогу, отмечая широкое распространение синтетических наркотиков.

Психоактивные вещества (ПАВ) уже давно стали доступным средством для подростков Кыргызстана. По словам врачей, экстази из-за дороговизны попадаются редко, а вот спайсы приобрести легко. Тем более те, которые идут на порошке, напыляются на «траву» и дозу которых невозможно отрегулировать. Порой даже первая затяжка может привести к смерти.

Врач-психиатр Республиканского центра наркологии Ирина Алымкулова рассказала 24.kg, как родителям определить, что ребенок подсел на синтетические наркотики.

Медики отмечают: важно как можно раньше увидеть первые признаки употребления. Научно доказано,что синдром привыкания к ПАВ, тем более к его новым видам, развивается очень быстро.

1

Не игнорировать внешние признаки

Если у подростка вы заметили точечные следы уколов по ходу вен на внутренней стороне локтевых сгибов, кистях рук, ногах, порезы на предплечьях, синяки, то у вас есть основание подозревать его в употреблении наркотиков.

Бледное лицо, сальный налет на нем, красные и мутные глаза, круги под ними, чрезмерно широкие или узкие и не реагирующие на свет зрачки, гипомимичность, резкое похудение, ломкость волос, сухость кожи и губ или повышенное слюноотделение должны вас насторожить.

2

Следите за поведением ребенка

Конечно, многие изменения в поведении ребенка связаны с возрастом. Но имейте в виду: некоторые поступки могуть быть причиной опасности.

Подросток, употребляющий ПАВ, — вялый, заторможенный и малоподвижный. Он погружен в себя, разговоры с самим собой, его настроение может резко измениться, отмечаются неуспеваемость в школе, потеря интереса к прежним увлечениям и сужение круга общения. Конечно, эмоциональная неустойчивость встречается почти у всех подростков, но если он без причин раздражителен, агрессивен, враждебен, открыто врет и показывает цинизм, то стоит бить тревогу.

Заметны также ухудшение памяти и рассеянность. Еще меняется режим: днем подросток спит — ночью бодрствует. Домой возвращается поздно, в состоянии, похожем на алкогольное опьянение, но без запаха спиртного. Кстати, если ребенок подсел на наркотики, он откажется от спиртного.

Если при телефонных разговорах ребенок употребляет новые слова и пытается уединиться, это тоже звоночек.

3

Необоснованные траты

Проследите и потребуйте отчет о расходах. Если ребенок начал одалживать и постоянно ищет деньги, возможно, вам предстоить решить серьезную проблему.

Кстати, если ваши подозрения подтвердились и ребенок употребляет наркотики, то скоро это приведет к пропаже в доме денег и вещей. Вам придется прятать все, что имеет ценность, от собственного ребенка.

4

Появление подозрительных вещей

Если на одежде вы заметили желтые и коричневые пятна, стоит задуматься, где ваш ребенок проводит время. Можете провести обыск в его комнате на наличие подозрительных вещей. Это могут быть порошки, капсулы, таблетки, шприцы, иглы, марлевые и ватные тампоны, резиновые жгуты, мелкие денежные купюры, свернутые в трубочки или разорванные пополам. С собой он может носить фольгу, лезвия, ацетон или другие растворители.

5

Внезапный интерес к лекарствам

Подросток внезапно проявил интерес к фармакологии? Рано радуетесь. Пусть он сначала обоснует новое увлечение. Конечно, хорошо, если он проявит желание получить медицинское образование. Если нет — его беседы и дружба с продавцами в аптеке, изучение содержимого домашней аптечки и соответствующей литературы, ко всему этому еще и появление запаха лекарств изо рта, от волос и одежды могут означать совсем другое.

6

Обследование у лор-врача

Обнаружить спайс или экстази никакой анализ крови не поможет. Остается только пойти на консультацию к лор-врачу и провести томографию головы. Особенно если наблюдаются кашель, одышка и серый налет на языке, не откладывайте поход к специалисту.
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