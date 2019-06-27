Алмазбек Атамбаев: Легитимность Сооронбая Жээнбекова под большим вопросом

Сегодня, отвечая на вопросы журналистов, бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что не признает нынешнюю власть Сооронбая Жээнбекова.

«Легитимность президента под большим вопросом», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Журналисты напомнили, что Сооронбай Жээнбеков — его ставленник. На это Алмазбек Атамбаев ответил так:

«Сам пророк говорил: я человек и могу ошибиться. Я не пророк, я — Атамбаев. Да, в моем окружении были друзья, Сооронбай Жээнбеков был одним, вторым был Иса Омуркулов. Оказывается, я не знаю человеческую сущность», — отметил Алмазбек Атамбаев.