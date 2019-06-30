Араба Али Айоуба поразила щедрость кыргызов и желание накормить гостя

Араб Али Айоуб приехал в Кыргызстан в 2010 году, чтобы возглавить филиал международного гуманитарного общества «Хьюман эппиел интернэшнл» (Human Appeal International U.A.E.). До этого работал в Арабских Эмиратах, Шри-Ланке, России... Последняя страна стала практически родной. Здесь он окончил вуз, женился и прожил много лет.

— До приезда в Кыргызстан знали о нашей стране?

— Совсем немного. Я думал, что здесь как и в других городах бывшего Советского Союза. Я учился год в Москве, а потом в Махачкале.

— Оправдались представления?

— Не совсем. В советское время же многие республики были не так развиты, думал, увижу большую деревню. Кыргызстан и Бишкек приятно удивили.

— Первые впечатления помните?

— Если честно, это замечательная природа. Отличие от других стран, где я жил и работал, — четыре сезона. В Арабских Эмиратах жара или жара. Очень хороший народ, гостеприимный, щедрый, понимающий и дружный. Поэтому мне было здесь легко.

— Вы объехали практически всю страну...

— Сразу поехал по регионам. Первая поездка была в Нарын. Посмотрел как там. Очень бедно живут. Я думал, что город состоит из больших многоэтажных домов, но он оказался очень простым и скромным.

Я побывал в таких местах в Кыргызстане, где даже дорог нет, добраться до населенных пунктов очень сложно. Али Айоуб

В них мы планировали построить ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), школы, детские сады или оказать другую помощь.

— Ваш фонд занимается строительством инфраструктуры?

— В основном да. Наш фонд — благотворительный, и, несмотря на то что он арабский, вопросами религии, строительством мечетей не занимаемся. Есть в арабском мире организации, которые занимаются религией, есть нерелигиозные, занимающиеся благотворительностью. Наша организация в мире работает 35 лет, в Кыргызстане — уже 15. Наши спонсоры не только мусульмане, но из разных религий.

Основное направление — строительство ФАПов, ГСВ и школ, создание рабочих мест. Мы думаем, что разовая помощь сильно не поможет стране. В то же время у нас есть программа опекунства над детьми-сиротами без отрыва от семьи. 3 тысячам 800 детям мы платим пособие по 2 тысячи сомов ($34), передаем одежду. Их отбирали через Минтруда и соцразвития.

Построенные объекты передаем на баланс айыл окмоту или государства. В течение 10 лет по договору имеем право проверить состояние помещений, оборудование.

— Как вы стали заниматься благотворительностью?

— У меня хорошая профессия — стоматолог, я работал по ней 10 лет в России. Потом решил поработать в качестве волонтера медслужбы с Human Appeal International. Ездили по отдаленным районам России, оказывали помощь. Так и втянулся.

— Вы сказали, что учились в Советском Союзе. А родом откуда?

— Я вообще палестинец. Но мои родители в 1948 году были вынуждены покинуть страну и переехать в Сирию. Я родился в Дамаске, жил до 19 лет. В 1987-м уехал на учебу. Первый год учился на подготовительном факультете в Москве.

До сих пор общаюсь с моей учительницей по русскому языку Надеждой Георгиевной Таран. Часто созваниваемся, зовет в гости, но работа не позволяет. Али Айоуб

Пригласил ее сюда, в Кыргызстан. Планирует приехать с сыновьями. Когда хороший учитель, то и отношения остаются хорошими на всю жизнь. Когда мы учились, учителя были нашими друзьями, а не просто преподавателями.

Конечно, сначала было трудно, мы не знали язык, культуру, но со временем адаптировались. Люди, видя, что мы иностранцы, помогали.

Первая зима была страшной. Я никогда не был в таком холоде. В 1987 году в Москве было минус 40. Уши замерзали...

Потом меня направили в медицинский институт в Махачкалу. Его окончил и начал работать.

— После окончания вуза не хотели вернуться домой?

— Сложно ответить однозначно. Вроде и хотелось уехать, но в то же время хотелось остаться. Появились друзья, семья. С супругой Нурой познакомились в больнице, где я работал после окончания вуза, а она еще училась на врача.

— Как родители отнеслись к вашему выбору?

— В принципе, хорошо. С моими родителями никаких проблем не возникло, я им много рассказывал о стране, культуре, людях. Да и обычаи наши во многом схожи. Родители супруги сначала отнеслись с опаской, все-таки иностранец. Но мы их переубедили.

— Что-то в Бишкеке напоминает город детства?

— Люди, обычаи, природа. В Сирии тоже есть красивые ущелья, схожие с кыргызстанскими.

— Есть что-то, чего вам не хватает в Бишкеке?

— Тут очень хорошо, и меня все устраивает. Но некоторые туристы приезжают и отмечают низкий уровень сервиса. Особенно в регионах.

Еще один момент – отсутствие в общественных местах, парках, зонах отдыха хороших чистых санитарных узлов.

— Любимое место в Бишкеке есть?

— С детьми любим ходить на площадь, в парки. К сожалению, не всегда получается выбрать время. У меня четверо детей. Младший сын учится в пятом классе, средний на первом курсе авиационного колледжа, старший в следующем году оканчивает Национальный университет, старшая дочь в прошлом году окончила АУЦА, недавно вышла замуж.

Младший сын говорит, что хочет пойти по нашим стопам и выбрать медицину. Посмотрим, не поменяет ли свой выбор со временем. Али Айоуб

— А в Кыргызстане есть любимое место?

— Мы любим природу, часто ездим на джайлоо, Иссык-Куль, в Семеновское ущелье, Григорьевское...

— В юртах живете?

— Нет, обычно выбираемся на день. Хочу побывать на Сон-Куле. Понравилось на Сары-Челеке, ездил с друзьями. Вот, хочу с семьей поехать, но, знаете, тяжелая дорога, с детьми было бы трудно. Но, думаю, поедем обязательно.

— Вы много лет прожили в Кыргызстане. Любимое блюдо появилось?

— Кыргызская кухня очень вкусная. Бешбармак, лагман, плов — наши фавориты. Мы с супругой не едим только блюда из конины — ни разу не ели. Дети пробовали, едят, а я все никак не попробую. Ну и свинину не едим.

Супруга научилась готовить лагман. Он у нее получается таким вкусным. Очень нравятся национальные напитки: кумыс, максым и чалап. Кстати, у арабов есть схожий напиток, мы же тоже кочевники...

— Голову барана пробовали?

— Впервые это произошло в Кадамджайском районе. Мы открывали ФАП, там мне дали голову барана как почетному гостю. Я сначала не понял, зачем.

У нас, у арабов, есть похожая традиция, когда на рис ставят голову. Али Айоуб

Но ее не разделывает и не раздает куски почетный гость. Любой может есть. Видя мое замешательство, мне объяснили эту традицию.

— Что-то разочаровало при знакомстве с кыргызстанцами?

— Я за эти годы не заметил что-то плохое. Народ очень дружный и гостеприимный.

Я раньше думал, что арабы – самые гостеприимные, но, оказывается, есть другие щедрые народы. В Кыргызстане тебя всегда стараются накормить. Али Айоуб

Иногда уже есть не можешь, но в каждом доме зовут за стол, особенно во время поездок. И отказаться — обидишь хозяина. Один раз в одном населенном пункте с утра до обеда дали семь раз кушать. Это ж невозможно.

— Родители в Кыргызстан приезжали?

— Нет, к сожалению. Маме 95 лет, она сейчас живет в Ливане. Хотел бы, чтобы приехала, но отказывается из-за возраста. Братья-сестры планируют навестить нас. Когда работал в других странах, они приезжали.

А вот родители супруги к нам приезжают часто. Иногда встречаемся в третьих странах во время отдыха. Родителям тут у нас нравится.

— Вы уже много лет ездите по регионам Кыргызстана. Ситуация меняется?

— Да. Я вижу, как развивается страна. Раньше в районе старого аэропорта, где наш офис, было несколько домов, а сейчас построили много новых. Когда я приехал, в столице один торговый центр был...

Есть изменения и в регионах, но остается много социальных проблем, мы стараемся помогать решать их в области образования и медицины.

Работы еще предстоит много.