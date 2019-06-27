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Общество

Народный штаб Алмазбека Атамбаева выдвинул властям свои требования

Народный штаб бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева требует от нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова прекратить отдавать приказы Жогорку Кенешу. Заявление штаба зачитала его представитель Назгуль Мамытова.

В заявлении указывается, что народный штаб не позволит установить в стране беззаконие и беспредел.

«Дело не в экс-президенте Алмазбеке Атамбаеве, а в беззаконии, которое творится в Кыргызстане. Президент и его команда, а также Жогорку Кенеш когда-нибудь ответят. Сегодня если власть не изменится, завтра будет поздно», — зачитала Назгуль Мамытова.

Народный штаб выдвинул требования:

«Президент Сооронбай Жээнбеков должен прекратить отдавать прямые указы Жогорку Кенешу. Президент должен прекратить давать приказы судьям, силовым структурам и использовать их в качестве силы, прекратить гонения людей, защищающих права человека. Президент Жээнбеков должен оградить от власти серого кардинала Раима-миллиона, брата Сооронбая Жээнбекова, сватьев и родственников», — указывается в заявлении.

«Депутаты, не будьте сопливыми. Вы не должны марать трибуну как оружие. Вице-спикер Аида Касымалиева, вы за то, что делите народ на север и юг, должны сдать мандат. Иса Омуркулов нанес урон чести и достоинству народа, назвав своих земляков отходами. За это он должен понести ответственность», — зачитала Назгуль Мамытова.
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