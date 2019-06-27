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Общество
Сюжет: Безопасный город (332)

«Безопасный город». Четыре компании готовы установить камеры по Кыргызстану

Сегодня состоялось вскрытие заявок по второму этапу проекта «Безопасный город». Об этом сообщил портал госзакупок.

Заявки подали ALT Technology LLC, Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd, концерн радиостроения «Вега» и компания «Безопасность информационных систем».

После оценки квалификации и технических решений поставщики, прошедшие процедуру предквалификации, допускаются к следующему этапу конкурса на представление своих ценовых предложений, который длится 21 день. По результатам вскрытия ценовых предложений победа присуждается поставщику, предложившему наименьшую цену при условии внесения гарантийного обеспечения конкурсной заявки.

На втором эпате проекта планируется охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек (266 стационарных и 40 передвижных).
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