Лучшие повара Каракола в честь города приготовят 1,5 тонны ашлям-фу. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Гульназ Орозова.

В честь 150-летия города 1 июля организуют различные мероприятия, а на центральной площади повара приготовят ашлям-фу.

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«Фестиваль ашлям-фу проходит каждый год. Но в этот раз решили сделать его более масштабным. Все 1,5 тонны раздадут жителям и гостям города. Нам удастся накормить примерно 3,5 тысячи человек. Ашлям-фу и каракольский тандыр нан — это наш бренд», — рассказала вице-мэр.

Гульназ Орозова отметила, что они не претендуют на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

«Сегодня представители Книги рекордов сами позвонили и хотят наблюдать за процессом. Но мы это делаем не для рекорда», — сказала она.