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Общество

В Бишкеке можно заказать поверку счетчика холодной воды

В столице можно заказать поверку счетчика холодной воды. Об этом сообщает Бишкекводоканал.

Для упрощения процедуры поверки водомера на холодную воду вводится новая платная услуга для абонентов, в которую входят снятие показания со счетчика, распломбирование, демонтаж прибора учета холодной воды, поверка самого прибора, монтаж счетчика на место и пломбирование прибора учета холодной воды.

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Стоимость поверки одного водомера зависит от диаметра труб и необходимых запчастей: 15-65 мм — 2 тысячи 15 сомов, 65-100 мм — 2,9 тысячи.

Поверка счетчиков является строго обязательной и регламентируется законодательством Кыргызстана. Межповерочный срок для населения — согласно паспортным данным счетчика, для коммерческих структур — ежегодно.

По правилам водопользования, ПЭУ «Бишкекводоканал» вправе отключить абонента от водоснабжения за невыполнение предписаний.

Контролера Бишкекводоканала можно вызвать по телефонам: Свердловский район — 0312595590, Октябрьский — 0312595161, Первомайский — 0312566086, Ленинский — 0312566012.
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