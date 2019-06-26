В Бишкеке можно заказать поверку счетчика холодной воды

В столице можно заказать поверку счетчика холодной воды. Об этом сообщает Бишкекводоканал.
Для упрощения процедуры поверки водомера на холодную воду вводится новая платная услуга для абонентов, в которую входят снятие показания со счетчика, распломбирование, демонтаж прибора учета холодной воды, поверка самого прибора, монтаж счетчика на место и пломбирование прибора учета холодной воды.
Стоимость поверки одного водомера зависит от диаметра труб и необходимых запчастей: 15-
Поверка счетчиков является строго обязательной и регламентируется законодательством Кыргызстана. Межповерочный срок для населения — согласно паспортным данным счетчика, для коммерческих структур — ежегодно.
По правилам водопользования, ПЭУ «Бишкекводоканал» вправе отключить абонента от водоснабжения за невыполнение предписаний.
Контролера Бишкекводоканала можно вызвать по телефонам: Свердловский район —