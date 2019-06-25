Экс-глава таможни Адамкул Жунусов, перенесший инсульт, оставлен под стражей

Бишкекский горсуд оставил под стражей экс-главу таможни Адамкула Жунусова, перенесшего инфаркт и инсульт. Об этом 24.kg сообщили в судебной инстанции.

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Отмечается, что ранее Октябрьский районный суд постановил оставить Адамкула Жунусова под стражей до окончания судебного разбирательства, но адвокаты подсудимого обжаловали меру пресечения. Однако вышестоящая инстанция оставила ее без изменения.

Ранее его адвокат заявил ходатайство о приостановлении уголовного дела. По словам юриста, его подзащитный не может предстать перед судом. Врачи диагностировали Адамкулу Жунусову инсульт и инфаркт головного мозга. Подсудимый содержится в медсанчасти СИЗО ГКНБ.

В числе обвиняемых, помимо Адамкула Жунусова, по делу проходят Нурбек Айбашев, Абдывахат Сулайманов, Замирбек Ниязалиев, Болот Бирназаров, Азамат Сулайманов, Эмиль Кадинов, Тилек Курманов, Кубанычбек Абдрахманов, Бактыбек Аманов, Семетей Кайыпов, Оролбек Бакыбеков, Гульзат Шералиева, Маршалбек Бейшеев, Марта Байзакова. Им инкриминируют коррупцию и халатность.

В декабре 2018 года Адамкула Жунусова задержали в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан) и экстрадировали в Кыргызстан.