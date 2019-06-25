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Общество

Цифра дня. 64 процента детей в Кыргызстане охвачены дошкольным образованием

Кыргызстан является одной из 62 стран, которые достигли цели развития тысячелетия по сокращению детской смертности более чем на две трети. Об этом сегодня на Национальном форуме, посвященном 30-летию принятия конвенции ООН о правах ребенка и 25-летию присоединения Кыргызской Республики к данной конвенции, заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, показатель развития детей младшего возраста превысил 72 процента. «Дошкольным образованием охвачено 64 процента детей до пяти лет», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Показатель участия в программах предшкольной подготовки организованного обучения достиг 91 процента.

Сооронбай Жээнбеков

Он добавил, что правовая база по защите детей совершенствуется. Отметим, Кыргызстан — первая страна в Центральной Азии, принявшая в 2006 году Кодекс о детях.
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