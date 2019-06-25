В Кыргызстане в привозных арбузах и дынях обнаружили опасные нитраты

Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности просит усилить контроль за ввозом арбузов и дынь из Узбекистана и Таджикистана. Об этом говорится в официальном письме главы инспекции Калыса Жумаканова в Минсельхоз.

По его данным, при проверке рынков выяснилось, что содержание нитратов в привозных арбузах и дынях превышает норму. Это опасно для здоровья людей.

Ранее сообщалось, что на рынках Ошской области продают арбузы и дыни, привезенные из соседних стран. Норма нитратов в арбузах и дынях превышена в 15 раз. Стоимость дынь составляет от 30 до 100 сомов, а арбузов — от 100 до 140 сомов.

Как заявил глава городского управления департамента карантина растений Эркин Кадыров, арбузы и дыни привозят из Таджикистана через Баткенскую область.

«Мы отвечаем за Ошскую область. Через пост «Достук» в Кара-Суйском районе не завозили арбузы и дыни. Скорее всего, их завезли через Баткен. В последние 16 дней из Узбекистана завезли 294 тонны помидоров, 574,7 тонны моркови, 4,7 тонны баклажанов, 7,7 тонны болгарского перца, 5,9 тонны горького перца, 1,5 тонны капусты и 21,2 тонны огурцов, а также 38,4 тонны яблок, 480,1 тонны абрикосов, 199 тонн черешни, 33,5 тонны персиков, 56,8 тонны нектарина и 1,3 тонны винограда. Овощи и фрукты, которые завозят через пост «Достук», проверяем», — подчеркнул он.