11:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане в привозных арбузах и дынях обнаружили опасные нитраты

Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности просит усилить контроль за ввозом арбузов и дынь из Узбекистана и Таджикистана. Об этом говорится в официальном письме главы инспекции Калыса Жумаканова в Минсельхоз.

По его данным, при проверке рынков выяснилось, что содержание нитратов в привозных арбузах и дынях превышает норму. Это опасно для здоровья людей.

Ранее сообщалось, что на рынках Ошской области продают арбузы и дыни, привезенные из соседних стран. Норма нитратов в арбузах и дынях превышена в 15 раз. Стоимость дынь составляет от 30 до 100 сомов, а арбузов — от 100 до 140 сомов.

Как заявил глава городского управления департамента карантина растений Эркин Кадыров, арбузы и дыни привозят из Таджикистана через Баткенскую область.

«Мы отвечаем за Ошскую область. Через пост «Достук» в Кара-Суйском районе не завозили арбузы и дыни. Скорее всего, их завезли через Баткен. В последние 16 дней из Узбекистана завезли 294 тонны помидоров, 574,7 тонны моркови, 4,7 тонны баклажанов, 7,7 тонны болгарского перца, 5,9 тонны горького перца, 1,5 тонны капусты и 21,2 тонны огурцов, а также 38,4 тонны яблок, 480,1 тонны абрикосов, 199 тонн черешни, 33,5 тонны персиков, 56,8 тонны нектарина и 1,3 тонны винограда. Овощи и фрукты, которые завозят через пост «Достук», проверяем», — подчеркнул он.
Ссылка:
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
В арбузах и дынях на центральном рынке в городе Ош нашли нитраты
В Бишкеке проверяют арбузы и дыни на нитраты
Популярные новости
Возле дома Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше собираются его сторонники Возле дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше собираются его сторонники
Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у&nbsp;него деньги Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у него деньги
Алмазбек Атамбаев заявил, что у&nbsp;него есть оружие и&nbsp;он&nbsp;ничего не&nbsp;боится Алмазбек Атамбаев заявил, что у него есть оружие и он ничего не боится
Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и&nbsp;грабли для Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и грабли для Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по&nbsp;револьверной кредитной карте Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по револьверной кредитной карте
Не&nbsp;ломайтесь и&nbsp;все получится. Мультимиллионер о&nbsp;секрете своего успеха Не ломайтесь и все получится. Мультимиллионер о секрете своего успеха
Mega iTV: любимые фильмы и&nbsp;сериалы в&nbsp;любое время Mega iTV: любимые фильмы и сериалы в любое время
Как легко проверить и&nbsp;выгодно оплатить штрафы ДПС? Как легко проверить и выгодно оплатить штрафы ДПС?