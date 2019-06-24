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Общество

В Бишкеке наводят порядок на остановках около Аламединского рынка

Мэрия Бишкека наводит порядок на остановочных комплексах вокруг Аламединского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, рейды проводят сотрудники управления городского транспорта совместно с инспекторами Бишкекского управления государственного агентства автомобильного, водного транспорта весогабаритного контроля, а также столичного УОБДД.

«По результатам проверки составили пять протоколов и два акта в отношении водителей микроавтобусов междугородних и пригородных маршрутов «Бишкек — Токмак», «Бишкек — Кант», «Бишкек — село Виноградное» и «Бишкек — село Ленинское» за создание помех городскому общественному транспорту, организацию незаконной стоянки и создание аварийной ситуации на остановках», — отметили в мэрии и добавили, что подобные мероприятия проводятся на постоянной основе.
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