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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане (97)

Цифра дня. Восемь уголовных дел о пытках возбудили в Кыргызстане в 2018 году

В 2018 году возбуждено восемь уголовных дел о пытках. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель директора Национального центра по предупреждению пыток Динара Саякова.

По ее словам, в прошлом году поступило 238 заявлений и сообщений, из них 123 касаются пыток, 52 — жестокого обращения. По восьми заявлениям возбуждены уголовные дела. Из общего количества заявлений 85,5 процента составили жалобы на сотрудников органов милиции.

В 2018 году зарегистрировано 13 случаев воспрепятствования деятельности центра, в 2019-м — 1 случай.
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