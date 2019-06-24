Цифра дня. Восемь уголовных дел о пытках возбудили в Кыргызстане в 2018 году

В 2018 году возбуждено восемь уголовных дел о пытках. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель директора Национального центра по предупреждению пыток Динара Саякова.

По ее словам, в прошлом году поступило 238 заявлений и сообщений, из них 123 касаются пыток, 52 — жестокого обращения. По восьми заявлениям возбуждены уголовные дела. Из общего количества заявлений 85,5 процента составили жалобы на сотрудников органов милиции.

В 2018 году зарегистрировано 13 случаев воспрепятствования деятельности центра, в 2019-м — 1 случай.