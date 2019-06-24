Суд над экс-мэрами. Албеку Ибраимову зачитан обвинительный акт

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания гособвинение начало зачитывать обвинительный акт.

По версии следствия, Албек Ибраимов обвиняется в заключении договора вопреки интересам государства, будучи и. о. председателя правления ТНК «Дастан».

Речь идет о заключении договора закупки торпед с Министерством обороны Индии.

Следствие считает, что Албек Ибраимов, будучи и. о. председателя правления ТНК «Дастан», подписал договор на поставку 12 торпед СЭТ-65-Э. Одна единица оценивалась в $966 тысяч 500, общая сумма составила $11 миллионов 598 тысяч.

По данным прокуратуры, также по указанию Албека Ибраимова был продан пансионат «Солнечный берег» по заниженной стоимости, в результате чего ущерб ОАО «ТНК «Дастан» составил 82 миллиона 750 тысяч 556 сомов. Кроме того, Албека Ибраимова обвиняют в незаконном предоставлении права временного пользования земельных участков в южной части столицы в бытность мэром.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.