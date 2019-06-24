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Общество

Кыргызстанцы считают, что пытки можно применять как метод дознания

Кыргызстанцы считают, что пытки можно применять как метод дознания. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, детального исследования не проводили, чтобы определить, сколько человек придерживается такого мнения.

«В ходе работы практика показала, что такое мнение есть. На многочисленных семинарах и встречах это озвучивается. Так считают и сотрудники правоохранительных органов, и гражданское население», — отметил Нурдин Сулайманов.

Он добавил, что кыргызстанцы считают, что пытки возможны как метод дознания, особенно когда совершены тяжкие преступления.
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