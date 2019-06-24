Это важно! Центры обслуживания населения будут работать по новому графику

Государственная регистрационная служба сообщает, что теперь центры обслуживания населения будут работать по новому графику.

В ведомстве отмечают, что новый график создан для наиболее комфортных условий для населения.

ЦОНы в Бишкеке будут работать с 8.00 до 19.00 без перерыва на обед. Раньше они работали с 9.00 до 18.00 с обеденным перерывом.

Столичные ЦОНы ежедневно обслуживают до 2 тысяч обратившихся граждан.

Принимаются меры для того, чтобы разгрузить очереди и создать наиболее комфортные условия для населения.

В ГРС напоминают, что в городе функционируют четыре мини-ЦОНа, отличительной чертой которых является работа по выходным с 10.00 до 19.00.

С 8.00 до 19.00 теперь будут работать следующие ЦОНы Бишкека:

ЦОН-1 по улице Медерова, 44/1 (пересечение с улицей Жукеева-Пудовкина)

(ОПРН Первомайского, Октябрьского районов, ОЗАГСиПУГ Октябрьского района);

ЦОН-2 по улице Ч.Валиханова, 2

(ОПРН, ОЗАГСиПУГ Свердловского, Аламединского районов);

ЦОН-3 по бульвару Молодой Гвардии, 4 (пересечение с улицей Боконбаева)

(ОПРН и ОЗАГСиПУГ Ленинского района).