Во время ДТП пострадала инсталляция в центре Бишкека

В Бишкеке во время ДТП пострадала инсталляция со светящимися шарами и декоративными ограждениями на перекрестке проспектов Чуй — Манаса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, 19 июня около 22.00 неизвестный водитель въехал в декоративное ограждение с инсталляцией и скрылся с места ДТП.

«Сотрудники столичного ГУОБДД изучат съемки с камер видеонаблюдения для установления виновника ДТП», — сообщили в мэрии.

Сломанные ограждения сотрудники «Тазалыка» отвезли на базу предприятия для восстановления. Уже сегодня их установят на прежнее место.

Напомним, декоративные ограждения в национальном стиле появились в центре Бишкека в апреле 2018-го в преддверии саммита глав государств — членов ШОС.