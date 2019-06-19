Медики Нацгоспиталя требуют отстранить заведующую отделением микрохирургии глаза

В Бишкеке около здания Жогорку Кенеша проходит митинг врачей микрохирургии глаза № 1 при Нацгоспитале.

Медики вышли на акцию протеста с требованием отстранить от занимаемой должности заведующую отделением Салтанат Иманбаеву.

По данным врачей, руководитель отделения всячески потворствует нарушениям, а Минздрав и руководство Нацгоспиталя закрывают на это глаза.

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«Салтанат Иманбаева недавно была задержана за вымогательство сотрудниками АКС ГКНБ. В субботу ее задержали, а в понедельник она вышла на работу. Салтанат Иманбаева продолжает работать как ни в чем не бывало. Мы писали обращения в ГКНБ, Генпрокуратуру по прежним фактам, однако никакого ответа нам не пришло. Мы обращались в Минздрав по девяти пунктам нарушений ее деятельности. Нам тоже ответили, что их сроки давности истекли», — сказала Айгуль Кадыралиева.

Она рассказала, что Салтанат Иманбаева не дает врачам работать.

«Какой она руководитель, если в ее отделении числится мертвая душа — ее бывшей старшей медсестры дочка? Она, оказывается, ни дня не проработав в отделении, получала зарплату два года. За это Салтанат Иманбаева не понесла никакого наказания. Была уволена старшая медсестра. В отделении два года работал врач, который в штате не числился. Когда выяснили этот факт, врач была уволена, а заведующая даже замечания не получила. Какое право имели ее допускать к работе, да еще и в операционную?» — возмущается Айгуль Кадыралиева.

По мнению врачей отделения, Салтанат Иманбаева долгое время сидит на своей должности лишь потому, что у нее большие связи, родственники и подруга в Жогорку Кенеше.

«Фактически она ведет себя как хозяйка лечебного учреждения, хотя это государственная больница. Она выиграла суд по аннулированию выговоров», — говорят они.