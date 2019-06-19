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Общество

Минздрав хочет вернуть участок в центре Бишкека, который передан в аренду

Министерство здравоохранения хочет вернуть участок в центре Бишкека, переданный в аренду для строительства дома. Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства. 

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Как отмечается в справке-обосновании, в 2018 году правительство передало участок в Бишкеке на пересечении улиц Суеркулова и Байтика Баатыра в аренду ОсОО «Экиз Иншаат ве Тижарет» на 49 лет. Компания намеревалась построить на нем жилой дом. В Минздраве утверждают, что это противоречит нормам Земельного кодекса, который не допускает использование участков не по целевому назначению. 

Землю общей площадью 2 гектара Министерству здравоохранения выделил еще в 1964 году исполнительный комитет Фрунзенского городского Совета депутатов под строительство комплекса зданий для кожно-венерологического диспансера. В 1966-м принят в экплуатацию главный корпус лечебного заведения, а часть территории осталась незастроенной. В 1998 году мэрия Бишкека передала ее в аренду ОсОО «Компания Кыргыз Фарма Лтд» под проектирование и строительство производственного комплекса по выпуску инъекционных растворов. В 2003-м компания перепродала участок ОсОО GEO-М. Распоряжением мэрии Бишкека последнему разрешено проектирование медико-диагностического и торгового центра.

В справке-обосновании отмечается, что впоследствии участок несколько раз менял хозяев. 8 августа 2016 года Октябрьский суд вернул земельный участок Министерству здравоохранения в оперативное управление. Однако после обсуждений дальнейшего использования на уровне аппаратов президента и кабмина 15 января 2018-го принято постановление правительства о передаче участка в аренду. 
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