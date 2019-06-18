В конкурсе на поступление в вузы смогут принять участие более 27 тысяч человек

Пороговый балл на Общереспубликанском тестировании смогли преодолеть 27 тысяч 19 школьников, или 62,2 процента. Такие данные представили в Министерстве образования и науки.

По информации пресс-службы, всего в тесте приняли участие 43,4 тысячи человек.

В 2018-м, для сравнения, пороговый балл преодолели 57 процентов учащихся, а четыре года назад — всего 47 процентов. «Рост среднего балла свидетельствует о росте качества образования. Растут показатели и в регионах», — отметили в ведомстве.

С 2012-го ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы. Пороговый балл не меняется в последние годы. По основному тесту пороговый балл — 110, по предметному — 60.

Первый тур отбора и зачисления в вузы состоится 8-13 июля.