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Общество

Найти и наказать. На отремонтированных дорогах Бишкека украдено 800 крышек люков

На недавно отремонтированных дорогах Бишкека украдено около 600 крышек люков и ливнеприемных решеток на сумму 1 миллион 800 тысяч сомов. Об этом на совещании с участием мэра столицы накануне сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства Александр Воротников.

По его словам, часть вновь установлена подрядчиком за счет собственных средств. Но кражи продолжаются. В мэрии сообщили, что украдено еще 200 крышек люков и ливнеприемных решеток.

В районные акимиаты города и ГУВД по всем фактам направлены обращения о принятии мер и оказании содействия.

Начальник МП «Бишкекасфальтсервис» Мирлан Амантуров сообщил, что с начала года пропало 38 ливнеприемных решеток на сумму 89 тысяч 376 сомов. ГУВД поручено возбудить уголовные дела по имеющимся фактам, найти и наказать виновных.
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