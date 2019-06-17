Азимбек Бекназаров отказался встречаться с Сооронбаем Жээнбековым. Почему?

Бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров пока не собирается согласиться на встречу с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым. Об этом он сообщил на пресс-конференции в 24.kg.

По словам Азимбека Бекназарова, аппарат главы государства не раз приглашал его на встречу с Сооронбаем Жээнбековым.

«Но я на последней встрече говорил президенту, что намерен с ним обсудить только конституционную реформу. Поэтому темой нашей встречи может быть только создание конституционого совета. По другим вопросам не хочу встречаться с ним», — сказал он.

Азимбек Бекназаров отметил, что глава государства обещал ему до осени решить вопрос конституционной реформы.