11:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

ВИЧ, выявленный при тестировании на рынке: люди отказались от повторного теста

Граждане, узнавшие на рынке о том, что у них ВИЧ, отказались от повторного теста. Об этом 24.kg сообщили в управлении здравоохранения мэрии Бишкека.

Напомним, что одновременно на трех столичных рынках по результатам экспресс-тестирования выявили пять случаев ВИЧ-инфицирования у обычных граждан, не входящих в группу риска.

Читайте по теме
Хуже, чем со скотиной. История ВИЧ-инфицированной мамы здоровых детей

«Из этих пяти человек один был выявлен еще ранее, но он не лечился. Сейчас с ним проводится разъяснительная работа. Два человека сдали, и у них подтвердился диагноз, а двое категорично отказались от повторного теста. С ними также ведутся работы. Необходимо больше информировать население, объяснять каждому человеку, что надо пройти тест. При условии получения терапии можно жить полноценно», — отметили в управлении.

Всего на 1 мая 2019 года в Кыргызстане зарегистрировано 9 тысяч 800 случаев ВИЧ, в том числе заражены 658 детей. Сегодня в республике фиксируют 13 случаев ВИЧ на 100 тысяч человек. Наблюдается рост полового пути передачи вируса.
Ссылка:
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 1 тысяча 952 человека в Кыргызстане умерли от ВИЧ
Диагностировать и лечить ВИЧ теперь можно в поликлинике по месту жительства
Айбар Султангазиев: Для нас стали шоком результаты тестов на ВИЧ на рынках
Кыргызстан находится на концентрированной стадии эпидемии ВИЧ
За четыре часа на рынках Бишкека выявили пять человек с ВИЧ
В Кыргызстане ищут замену средствам доноров в профилактике ВИЧ и туберкулеза
Около 4 тысяч людей с ВИЧ могут умереть при недостатке госфинансирования
В Кыргызстане снижается смертность от ВИЧ-инфекции
Очереди в отделе освидетельствования на ВИЧ вызвал массовый выезд на гастроли
Кыргызстанцы жалуются на очереди в отделе освидетельствования на ВИЧ
Популярные новости
Милиционер на&nbsp;машине заехал в&nbsp;озеро Иссык-Куль и&nbsp;сфотографировался Милиционер на машине заехал в озеро Иссык-Куль и сфотографировался
Стейки для журналистов жарят прямо в&nbsp;резиденции во&nbsp;время ШОС. Россияне оценили Стейки для журналистов жарят прямо в резиденции во время ШОС. Россияне оценили
Саммит ШОС. Что происходило в&nbsp;резиденции, пока Бишкек стоял в&nbsp;пробках Саммит ШОС. Что происходило в резиденции, пока Бишкек стоял в пробках
Школа от&nbsp;&laquo;Газпрома&raquo;. Подарок, который оказался мэрии Бишкека не&nbsp;по&nbsp;зубам Школа от «Газпрома». Подарок, который оказался мэрии Бишкека не по зубам
Бизнес
Обзор Redmi Note&nbsp;7: бюджетник с&nbsp;48-мегапиксельной камерой Обзор Redmi Note 7: бюджетник с 48-мегапиксельной камерой
Манас Иманов о&nbsp;выгодных агрокредитах и&nbsp;поддержке женского предпринимательства Манас Иманов о выгодных агрокредитах и поддержке женского предпринимательства
Какую мобильную сеть выбрать туристу в&nbsp;Кыргызстане? Какую мобильную сеть выбрать туристу в Кыргызстане?
Михаил Шубин: На&nbsp;Джеруе работаем строго по&nbsp;законодательству Кыргызстана Михаил Шубин: На Джеруе работаем строго по законодательству Кыргызстана