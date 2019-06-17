ВИЧ, выявленный при тестировании на рынке: люди отказались от повторного теста

Граждане, узнавшие на рынке о том, что у них ВИЧ, отказались от повторного теста. Об этом 24.kg сообщили в управлении здравоохранения мэрии Бишкека.

Напомним, что одновременно на трех столичных рынках по результатам экспресс-тестирования выявили пять случаев ВИЧ-инфицирования у обычных граждан, не входящих в группу риска.

«Из этих пяти человек один был выявлен еще ранее, но он не лечился. Сейчас с ним проводится разъяснительная работа. Два человека сдали, и у них подтвердился диагноз, а двое категорично отказались от повторного теста. С ними также ведутся работы. Необходимо больше информировать население, объяснять каждому человеку, что надо пройти тест. При условии получения терапии можно жить полноценно», — отметили в управлении.

Всего на 1 мая 2019 года в Кыргызстане зарегистрировано 9 тысяч 800 случаев ВИЧ, в том числе заражены 658 детей. Сегодня в республике фиксируют 13 случаев ВИЧ на 100 тысяч человек. Наблюдается рост полового пути передачи вируса.