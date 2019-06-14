В Бишкеке пройдет масштабная акция по сбору донорской крови

В Бишкеке сегодня пройдет масштабная акция по сбору крови. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

Акция приурочена ко Всемирному дню донора, который ежегодно отмечают 14 июня. Он учрежден в мае 2005 года на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

В 2019 году темой Международного дня донора крови является девиз «Безопасная кровь для всех». Тема кампании содержит настоятельный призыв к тому, чтобы все большее число людей в мире становились донорами и регулярно сдавали кровь, поскольку это залог обеспечения стабильных национальных поставок крови в достаточном объеме для всех пациентов, которым показано переливание крови.

Акция пройдет в торговом центре «Дордой Плаза — 2» в 12.00.

Кроме информационной части, будет концерт. Всем донорам вручат подарки.