В Бишкекглавархитектуре рассказали, как появились аншлаги с ошибками

Заместитель начальника МП «Бишкекглавархитектура» Болот Усубалиев рассказал 24.kg, как появились аншлаги с ошибками.
По его словам, для удобства иностранных гостей на магистральных улицах решили установить указатели на трех языках.
«Срок сжатый, работы много. Мы запросили в мэрии Бишкека постановление по названиям улиц. Его пришлось переводить на официальный язык. На английском языке также не было названий», — пояснил Болот Усубалиев.
БГА обратилась в Госрегистр, чтобы получить уточненный список. Перевод делала частная компания.
«Получились недоработки, мы признаем. Раньше аншлагами занималось СМЭУ ГАИ. Что касается дизайна, то по стандарту буквы должны быть не менее
Он заверил, что все аншлаги с ошибками заменят.
Отметим, названия улиц переводили в ОсОО Litera Ltd.