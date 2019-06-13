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Общество

В Бишкекглавархитектуре рассказали, как появились аншлаги с ошибками

Заместитель начальника МП «Бишкекглавархитектура» Болот Усубалиев рассказал 24.kg, как появились аншлаги с ошибками.

По его словам, для удобства иностранных гостей на магистральных улицах решили установить указатели на трех языках.

«Срок сжатый, работы много. Мы запросили в мэрии Бишкека постановление по названиям улиц. Его пришлось переводить на официальный язык. На английском языке также не было названий», — пояснил Болот Усубалиев.

БГА обратилась в Госрегистр, чтобы получить уточненный список. Перевод делала частная компания.

«Получились недоработки, мы признаем. Раньше аншлагами занималось СМЭУ ГАИ. Что касается дизайна, то по стандарту буквы должны быть не менее 10 сантиметров и только черно-белыми, чтобы цветные таблички не отвлекали водителей», — добавил Болот Усубалиев.

Он заверил, что все аншлаги с ошибками заменят.

Отметим, названия улиц переводили в ОсОО Litera Ltd.
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