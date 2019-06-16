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Общество
Сюжет: Экспаты (100)

Гольфист из Казахстана: Мог поехать в США, но выбрал Кыргызстан

Фото Александра Вонгая. Гольфист Александр Вонгай в Кыргызстане

Александр Вонгай родился в Алматы в 1990 году. Имеет два высших образования. Шестнадцать лет занимается гольфом. Выиграл множество турниров. В 18 лет стал тренером. В свое время помогал отечественному гольфисту Жантаю Малатаеву, ныне блистающему в США. В Кыргызстан приехал 1 марта. Трудится в единственном гольф-клубе.

— Чем привлек Кыргызстан?

— Пригласили помочь развить гольф. Одновременно позвали в Америку. Я на тот момент был старшим тренером и заместителем гольф-директора в одном из клубов Алматы. Выбрав США, пошел бы на понижение. Там не ценят образование стран постсоветского пространства. Мне пришлось бы работать помощником тренера. А тут пошел на повышение и стал гольф-директором. Плюс — Бишкек недалеко от дома. Важно и то, что увидел в Кыргызстане перспективы для развития гольфа. Мой действующий контракт рассчитан на год.

Александра Вонгая
Фото Александра Вонгая. Александр Вонгай (слева) в Кыргызстане

— Что вас здесь удивляет?

— Сильная демократия: есть свобода слова, и довольно часто меняются президенты. Но в целом от Казахстана больших отличий нет.

— Что напоминает о родине?

— Многое. Наши государства связывают тесные отношения. Люди похожи и близки по духу. Архитектура в Бишкеке и названия улиц во многом напоминают Алматы.

Александра Вонгая
Фото Александра Вонгая. Александр Вонгай в Кыргызстане

— Вам чего-то здесь не хватает?

— Семьи и друзей. Раньше много куда ездил, но не на такое продолжительное время и не на постоянную работу.

Уже более или менее обосновался и большой тоски по дому не испытываю. Это приятное место. Мне все нравится. Появляются новые знакомые и друзья — очень интересные люди. Они не из спорта, однако постепенно приобщаются к гольфу.

За три месяца был дома однажды и лишь один день.

Александра Вонгая
Фото Александра Вонгая. Слева направо: президент Федерации гольфа КР Алексей Конев, Александр Вонгай, экс-посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит, основатель гольф-клуба Эд Майлс

— У вас появилось в Кыргызстане любимое место?

— Занимаюсь делом, которое нравится, и даже свободное время посвящаю гольфу. Поэтому любимое место — гольф-клуб. Провожу там по 12 часов в сутки, а то и больше.

Александра Вонгая
Фото Александра Вонгая. Александр Вонгай в Кыргызстане

— Что-нибудь очаровало в местном населении?

— Простота и отсутствие пафоса. Люди остаются людьми независимо от их уровня жизни. Мне кажется, многих экспатов Кыргызстан привлекает именно этим.

Александра Вонгая
Фото Александра Вонгая. Александр Вонгай (слева) в Кыргызстане

— Что-то разочаровало?

— Пока нет.

— Может, непунктуальность?

— В Казахстане так же. Один мой друг из Америки работает в Алматы. Его сильно шокировало, что люди постоянно опаздывают. А для меня это нормально. Вырос среди этого. Наверное, это такой менталитет. Есть шутка: чтобы гости пришли вовремя, приглашайте их на час раньше.

Александра Вонгая
Фото Александра Вонгая. Александр Вонгай в Кыргызстане

— Какие блюда национальной кухни нравятся, а какие боитесь попробовать?

— Люблю национальную кухню своей страны. Она для меня родная и с кыргызской очень похожа. Особенно нравятся бешбармак, казы и боорсоки.

Слишком традиционные блюда вроде головы барана смущают. Для меня это чересчур.

— Поменяли бы что-то в Кыргызстане, будь ваша воля?

— Государство молодое. Думаю, правительство делает все правильно. Нужно продолжать в том же духе, и все будет хорошо.
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