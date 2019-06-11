В Бишкеке на проспекте Манаса/Айтматова установили стеклянные остановки

В Бишкеке установили восемь новых стеклянных остановочных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, остановки появились на проспекте Манаса/Айтматова на пересечениях с проспектом Чуй, улицами Токтогула, Боконбаева (с обеих сторон дороги), Ахунбаева (с обеих сторон), возле «Госрегистра» (с обеих сторон).

«Остановки установлены за счет арендаторов. Материал привезен из Турции», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что вторым этапом реконструируют остальные остановки, находящиеся на проспекте Манаса/Айтматова.