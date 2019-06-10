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Общество

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются ливни, в горах — снег

До 12 июня в Кыргызстане сохранится неустойчивая погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Иссык-Кульской областей осадки интенсивные. В предгорных и горных районах возможны град и снег.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду. Небольшое колебание температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит сельскохозяйственные работы, выпас скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В связи с ожидаемыми локальными ливнями в предгорных и горных районах республики возможны селевые явления.
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