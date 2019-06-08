Алмазбек Атамбаев считает, что ГКНБ стал угрозой нацбезопасности

«Мне мало верят, что я ничего не знал о том, что творится на Ошской таможне, но я доверял своим службам ГКНБ», — заявил на митинге экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«За шесть лет ни одного донесения о таможне. И что я обнаружил? С 2013 по 2016 год руководителем Ошского управления ГКНБ работал Асылбек Кожобеков, с 2015 по 2018 год — Идрис Кадыркулов. Неслучайно Кадыркулов стал председателем ГКНБ. Не зря они стали такими. Наверное, они заслужили, поэтому я и не получал ни одной записки по таможне? Сейчас что творится на таможне?» — заявил бывший президент.

ГКНБ стал угрозой нацбезопасности. Сотрудники защищают кланы Жээнбековых и Матраимовых. Алмазбек Атамбаев

«Им наплевать, что будет со страной. Не зря вокруг Сооронбая собрались бакиевские советники. Иманкадыр Рысалиев был советником Жаныша Бакиева», — сказал Алмазбек Атамбаев.