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Общество

Алмазбек Атамбаев считает, что ГКНБ стал угрозой нацбезопасности

Фото 24.kg. Алмазбек Атамбаев на митинге против коррупции

«Мне мало верят, что я ничего не знал о том, что творится на Ошской таможне, но я доверял своим службам ГКНБ», — заявил на митинге экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«За шесть лет ни одного донесения о таможне. И что я обнаружил? С 2013 по 2016 год руководителем Ошского управления ГКНБ работал Асылбек Кожобеков, с 2015 по 2018 год — Идрис Кадыркулов. Неслучайно Кадыркулов стал председателем ГКНБ. Не зря они стали такими. Наверное, они заслужили, поэтому я и не получал ни одной записки по таможне? Сейчас что творится на таможне?» — заявил бывший президент.

ГКНБ стал угрозой нацбезопасности. Сотрудники защищают кланы Жээнбековых и Матраимовых.

Алмазбек Атамбаев

«Им наплевать, что будет со страной. Не зря вокруг Сооронбая собрались бакиевские советники. Иманкадыр Рысалиев был советником Жаныша Бакиева», — сказал Алмазбек Атамбаев.
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