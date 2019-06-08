14:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову

Алмазбек Атамбаев сегодня на митинге рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову на предвыборную кампанию.

«Сооронбай Жээнбеков $24 миллиона внес наличными на выборы. Я был в шоке. Мне не говорили правду, зная, что он мой друг. Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова посадили за Раима-миллиона», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Сооронбай Жээнбеков по уши обязан Раиму-миллиону.

Алмазбек Атамбаев

По его словам, Раим-миллион на предвыборную кампанию дал минимум $30 миллионов — 2 миллиарда сомов.
Ссылка:
просмотров: 3009
Версия для печати
Материалы по теме
СДПК может потребовать досрочной отставки президента
Алмазбек Атамбаев считает, что ГКНБ стал угрозой нацбезопасности
Алмазбек Атамбаев отрицает, что взял деньги у Азиза Батукаева
Алмазбек Атамбаев: Кыргызстану не нужен президент, у которого колхоз в голове
Алмазбек Атамбаев назвал парламент сопливым
В Бишкеке люди собираются на митинг «За реальную борьбу с коррупцией»
Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Премьер-министр поручил проверить факты, озвученные в расследовании «Азаттыка»
Военная прокуратура начала досудебное производство по прослушке Атамбаева
Отставка кабмина и конвульсии Алмазбека Атамбаева. Что ждет Кыргызстан осенью
Популярные новости
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в&nbsp;тяжелом состоянии Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии
Дата Орозо айта не&nbsp;изменится Дата Орозо айта не изменится
Драка школьников в&nbsp;Бишкеке. Родители погибшего мальчика в&nbsp;милицию не&nbsp;обращались Драка школьников в Бишкеке. Родители погибшего мальчика в милицию не обращались
Бизнес
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»
В&nbsp;&laquo;Яндекс.Такси&raquo; появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и&nbsp;семьи В «Яндекс.Такси» появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и семьи
Открылся новый рейс Алматы&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;&mdash; Алматы Открылся новый рейс Алматы — Ош — Алматы