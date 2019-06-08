Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову

Алмазбек Атамбаев сегодня на митинге рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову на предвыборную кампанию.

«Сооронбай Жээнбеков $24 миллиона внес наличными на выборы. Я был в шоке. Мне не говорили правду, зная, что он мой друг. Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова посадили за Раима-миллиона», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Сооронбай Жээнбеков по уши обязан Раиму-миллиону. Алмазбек Атамбаев

По его словам, Раим-миллион на предвыборную кампанию дал минимум $30 миллионов — 2 миллиарда сомов.