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Общество

Канатбек Азиз стал замом председателя Высшей аттестационной комиссии

Бывший юрист политической партии «Ата Мекен» Канатбек Азиз назначен заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии. Об этом 24.kg сообщили в аппарате правительства.

По их данным, распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Ранее Канатбек Азиз был членом ЦИК по квоте «Ата Мекена». В 2016 году сложил полномочия в связи с переходом на работу в Госагентство по делам миграции.

Имеет высшее образование: в 2005 году окончил с отличием Академию МВД имени генерала Алиева, в 2009-м — аспирантуру в Санкт-Петербурге. Автор более 30 научных трудов, в частности, монографии «Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».
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