12:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Миграционной амнистией в России воспользовались более 105 тысяч кыргызстанцев

Миграционной амнистией в России воспользовались более 105 тысяч кыргызстанцев. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной службы миграции КР Болотбек Ибраимжанов.

Читайте по теме
Россия приняла решение о проведении миграционной амнистии для кыргызстанцев
Он отметил, что в зоне риска в России находилось около 200 тысяч граждан Кыргызстана.

«Амнистией смогли воспользоваться 105 тысяч человек. Еще 5,5 тысячи вышли из черного списка», — сказал Болотбек Ибраимжанов.

Напомним, что в марте 2019 года в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Бишкек российская сторона приняла решение о проведении миграционной амнистии для граждан КР.
Ссылка:
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан предлагает упростить порядок регистрации мигрантов в России
Исхак Пирматов предлагает ввести патенты для трудовых мигрантов
Миграционная амнистия. Светлана Назаренко обратилась к мигрантам
Кыргызстан проводит информационную кампанию о миграционной амнистии в России
Под миграционную амнистию в России попали более 130 тысяч кыргызстанцев
Миграционная амнистия. Можешь ли ты въехать в Россию — проверь себя в списке
Миграционная амнистия. Кыргызстанцам не нужно выезжать из России
Кыргызстанку в Турции обвинили в смерти бывшего парня
Отца семерых детей из Кыргызстана посадили в России за мошенничество
Миграционная амнистия в России. Кто из кыргызстанцев сможет ей воспользоваться
Популярные новости
Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали
Неделя-24. Уголовное дело Райымбека Матраимова и&nbsp;скандал с&nbsp;&laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Неделя-24. Уголовное дело Райымбека Матраимова и скандал с «КТ Мобайл»
Дата Орозо айта не&nbsp;изменится Дата Орозо айта не изменится
Члены партии Алмазбека Атамбаева 8&nbsp;июня выйдут на&nbsp;митинг. Что будут требовать? Члены партии Алмазбека Атамбаева 8 июня выйдут на митинг. Что будут требовать?
Бизнес
&laquo;Умные&raquo; инновации от&nbsp;LG. Путешествие на&nbsp;родину передовых технологий «Умные» инновации от LG. Путешествие на родину передовых технологий
Играй в&nbsp;PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от&nbsp;О! Играй в PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от О!
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет с&nbsp;праздником Орозо айт Мобильный оператор О! поздравляет с праздником Орозо айт
Новые руководители &laquo;Акнета&raquo; опровергают рейдерский захват компании Новые руководители «Акнета» опровергают рейдерский захват компании