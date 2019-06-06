Миграционной амнистией в России воспользовались более 105 тысяч кыргызстанцев. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной службы миграции КР Болотбек Ибраимжанов.

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Он отметил, что в зоне риска в России находилось около 200 тысяч граждан Кыргызстана.

«Амнистией смогли воспользоваться 105 тысяч человек. Еще 5,5 тысячи вышли из черного списка», — сказал Болотбек Ибраимжанов.

Напомним, что в марте 2019 года в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Бишкек российская сторона приняла решение о проведении миграционной амнистии для граждан КР.