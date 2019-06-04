Бишкекчане жалуются на слабый напор холодной воды. Как добиться перерасчета

Бишкекчане жалуются на слабый напор холодной воды. В Бишкекводоканале 24.kg рассказали, с чем связана проблема и как добиться перерасчета.

Контролеры ПЭУ «Бишкекводоканал» совместно с представителями МТУ, правоохранительными органами проводят рейды по нерациональному использованию питьевой воды. С началом поливного сезона и установлением жаркой погоды учащаются жалобы на слабый напор питьевой воды, а в некоторых новостройках и вовсе нет холодной воды.

Эта сезонная проблема вызвана тем, что жители частного сектора активно поливают огороды, приусадебные участки, заполняют бассейны.

Абоненты могут добиться перерасчета, если факт подачи воды и материальный ущерб удостоверены актом, составленным потребителем совместно с Бишкекводоканалом по письменному заявлению или по переданной телефонограмме.

Если в течение шести часов после оповещения сотрудники Водоканала не приехали, акт можно составить совместно с тремя другими потребителями.

С целью рационального использования питьевой воды Бишкекводоканал убедительно просит бишкекчан рационально пользоваться водой.