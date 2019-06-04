09:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Бишкекчане жалуются на слабый напор холодной воды. Как добиться перерасчета

Бишкекчане жалуются на слабый напор холодной воды. В Бишкекводоканале 24.kg рассказали, с чем связана проблема и как добиться перерасчета.

Контролеры ПЭУ «Бишкекводоканал» совместно с представителями МТУ, правоохранительными органами проводят рейды по нерациональному использованию питьевой воды. С началом поливного сезона и установлением жаркой погоды учащаются жалобы на слабый напор питьевой воды, а в некоторых новостройках и вовсе нет холодной воды.

Эта сезонная проблема вызвана тем, что жители частного сектора активно поливают огороды, приусадебные участки, заполняют бассейны.

Абоненты могут добиться перерасчета, если факт подачи воды и материальный ущерб удостоверены актом, составленным потребителем совместно с Бишкекводоканалом по письменному заявлению или по переданной телефонограмме.

Если в течение шести часов после оповещения сотрудники Водоканала не приехали, акт можно составить совместно с тремя другими потребителями.

С целью рационального использования питьевой воды Бишкекводоканал убедительно просит бишкекчан рационально пользоваться водой.
Ссылка:
просмотров: 564
Версия для печати
Материалы по теме
Жители микрорайона «Улан-2» жалуются на отсутствие холодной воды
В 57 селах водопровод, отремонтированный за последние годы, уже сломался
В Бишкеке уровень остаточного хлора в питьевой воде в норме
Соглашение ГКПЭН и «Росгеологии». Часть средств потратят на водоснабжение
Вода в Бишкеке чистая. Ее можно пить из-под крана без опаски
До 2024 года население Кыргызстана полностью обеспечат питьевой водой
В Кыргызстане жители 653 сел не имеют доступа к питьевой воде
Жители села Бактуу-Долоноту получат доступ к питьевой воде
В селе Беш-Кунгей десять дней нет питьевой воды
Два жилмассива остались без питьевой воды. В мэрии объяснили, почему
Популярные новости
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;группе компаний &laquo;АКА&raquo; и&nbsp;связях Райымбека Матраимова Сапар Исаков рассказал о группе компаний «АКА» и связях Райымбека Матраимова
В&nbsp;Бишкеке открыли зону для прогулок и&nbsp;отдыха &laquo;Дарыя&raquo; В Бишкеке открыли зону для прогулок и отдыха «Дарыя»
Неделя-24. Уголовное дело Райымбека Матраимова и&nbsp;скандал с&nbsp;&laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Неделя-24. Уголовное дело Райымбека Матраимова и скандал с «КТ Мобайл»
Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали
Бизнес
O!TV&nbsp;&mdash; мобильное приложение для развлечений &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Кыргызстане! O!TV — мобильное приложение для развлечений № 1 в Кыргызстане!
Смартфоны Xiaomi в&nbsp;кредит без процентов! Смартфоны Xiaomi в кредит без процентов!
Представители рынков возмущены фейковыми новостями в&nbsp;соцсетях Представители рынков возмущены фейковыми новостями в соцсетях
&laquo;Счастливый перевод&raquo; от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;: выигрывайте крутые призы в&nbsp;новой акции «Счастливый перевод» от «Бай Тушума»: выигрывайте крутые призы в новой акции