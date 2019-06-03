Хорошая новость. Подключение горячей воды в Бишкеке начнется 4 июня

ОАО «Бишкектеплосеть» с 4 июня приступит к подключению потребителей к горячему водоснабжению. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно распоряжению мэрии Бишкека, с 6 мая производились ремонтно-профилактические работы и регламентные испытания на плотность в водяных тепловых сетях.

На 1 июня в тепловых сетях выявлено 65 повреждений, часть из них устранена, остальные будут ликвидированы до начала отопительного сезона.

Бишкектеплосеть приложила все усилия, чтобы возобновить подачу горячей воды на два дня раньше. Подключение будет производиться в течение трех дней. В первую очередь подключат детские сады, больницы и остальные социально значимые объекты.

Потребителей просят при возобновлении подачи горячей воды перекрыть вентили на подводках к водонагревательному баку типа «Аристон» для исключения перетоков.

При возникновении вопросов можно обратиться к специалистам:

Центр поддержки потребителей: (0312) 61-11-69, 1980;

диспетчерская служба: 56-85-58;

д ежурные инженеры по внутридомовым системам отопления центрального района: 36-57-19, 30-07-67;