11:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Хорошая новость. Подключение горячей воды в Бишкеке начнется 4 июня

ОАО «Бишкектеплосеть» с 4 июня приступит к подключению потребителей к горячему водоснабжению. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно распоряжению мэрии Бишкека, с 6 мая производились ремонтно-профилактические работы и регламентные испытания на плотность в водяных тепловых сетях.

На 1 июня в тепловых сетях выявлено 65 повреждений, часть из них устранена, остальные будут ликвидированы до начала отопительного сезона.

Бишкектеплосеть приложила все усилия, чтобы возобновить подачу горячей воды на два дня раньше. Подключение будет производиться в течение трех дней. В первую очередь подключат детские сады, больницы и остальные социально значимые объекты.

Потребителей просят при возобновлении подачи горячей воды перекрыть вентили на подводках к водонагревательному баку типа «Аристон» для исключения перетоков.

При возникновении вопросов можно обратиться к специалистам:

Центр поддержки потребителей: (0312) 61-11-69, 1980;

диспетчерская служба: 56-85-58;

дежурные инженеры по внутридомовым системам отопления центрального района: 36-57-19, 30-07-67;

дежурные инженеры по внутридомовым системам отопления южного района: 51-06-22, 21-74-06.
Ссылка:
просмотров: 796
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек готовится к подключению горячей воды
Из-за отключения горячей воды в Бишкеке резко упало давление подачи холодной
Горячую воду в Бишкеке отключат 6 мая
В некоторых районах Бишкека 14 марта отключат горячую и холодную воду
В Бишкеке перебои с подачей горячей воды
В Бишкеке к горячему водоснабжению не подключено 109 домов
Список тех, кто останется без горячей воды
ТЭЦ Бишкека начала выработку горячей воды
Все идет по плану. Подача горячей воды в Бишкеке начнется 22 июня
В Бишкеке на теплосети выявили еще одно большое повреждение
Популярные новости
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;группе компаний &laquo;АКА&raquo; и&nbsp;связях Райымбека Матраимова Сапар Исаков рассказал о группе компаний «АКА» и связях Райымбека Матраимова
Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора
Не&nbsp;готовы ходить пешком. На&nbsp;каких машинах ездят мэр Бишкека и&nbsp;его заместители Не готовы ходить пешком. На каких машинах ездят мэр Бишкека и его заместители
В&nbsp;Бишкеке открыли зону для прогулок и&nbsp;отдыха &laquo;Дарыя&raquo; В Бишкеке открыли зону для прогулок и отдыха «Дарыя»
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств В MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; поздравило детей с&nbsp;праздником ОАО «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей с праздником
Открытое обращение коллектива ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; к&nbsp;депутатам и&nbsp;общественности Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности
Назначен председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Назначен председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»