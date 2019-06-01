Детский труд. Маленьких кыргызстанцев эксплуатируют собственные родители

В Кыргызстане 26,7 процента детей в возрасте 5-17 лет привлекают к детскому труду. Такие данные получены в ходе исследования Нацстаткома, проведенного в 2018 году.

Мальчики трудятся чаще, чем девочки. Дети, проживающие в сельской местности, участвуют в экономической деятельности чаще, чем их сверстники в городах.

Самый высокий показатель детского труда в Нарынской области (40,5 процента), а самый низкий — в Бишкеке (7,3 процента) и Оше (6,1 процента).

Большинство работающих ребят (более 90 процентов) заняты в сельском хозяйстве. Еще небольшая часть — в сфере услуг, торговле, попрошайничестве.

Согласно Трудовому кодексу, дети имеют право работать с 14 лет, но с согласия родителей или законных представителей. 14-16-летние не могут работать больше пяти часов в день.

Координатор программ Международной организации труда (МОТ) в Кыргызстане Амина Курбанова рассказала 24.kg, как отличить детский труд от трудового воспитания и как тяжелый труд сказывается на растущем организме ребенка.

— Были случаи, когда подростки заканчивали жизнь самоубийством после ссоры с родными. Девочка не помыла посуду, мальчик не помог накормить скотину... С какого возраста можно привлекать детей к домашнему труду, чтобы не травмировать их?

— Надо четко понимать, что подразумевается под домашним трудом, — все то, что является частью трудового воспитания. Мытье посуды, уборка дома, покупки в магазине для семьи. Каких-то ограничений по вовлечению ребят в домашний труд абсолютно нет, как правило, это легкие, неопасные виды работ. Какие-то задания можно давать с раннего возраста — с пяти-шести лет. Это помогает ребенку вовлекаться в трудовой процесс, получать навыки, развивать самостоятельность и ответственность.

Однако для таких стран, как Кыргызстан, где сельское хозяйство является одним из основных секторов, работа на домашнем участке, а иногда это и два, и пять гектаров, тоже считается домашним трудом, что по международным стандартам неправильно.

Ребенок как член домохозяйства помогает на поле сажать, обрабатывать, поливать... Поэтому в 2014 году из определения домашнего труда решили убрать сельское хозяйство.

Проблема в том, что у нас дети очень часто эксплуатируются, вовлекаются в тяжелый труд с раннего возраста — с шести-семи лет. Амина Курбанова

Ребят постарше привлекают к работе на чрезмерно долгое время, в течение дня они могут работать 12, а то и 15 часов. Соответственно, ребенок не посещает учебное заведение. Совмещение школы и работы считается ущемлением прав детей. Это опасный сигнал, такие ребята попадают в группу риска. Учебному процессу не должно мешать вообще ничего. Ребенок должен получать образование.

— Что относится к наихудшим формам детского труда?

— Есть четыре категории. Первая — все, что связано с проституцией, порнографией, вовлечением к производству порнографической продукции. Такие случаи у нас, к сожалению, тоже есть.

Вторая категория — участие ребенка в противоправных действиях (производство, продажа и транспортировка наркотических веществ), третья — торговля детьми, участие в вооруженных конфликтах и четвертая — те виды труда, которые являются опасными для здоровья ребенка. Это работы во вредных условиях (на высоте, под водой, в замкнутом пространстве, в ночное время, с тяжелым оборудованием, перенос тяжестей).

Список опасных видов работ для детей в Кыргызстане есть. В этом году Минтруда его пересмотрело, надеюсь, будет принят обновленный документ. Амина Курбанова

Действующий список включал больше не виды работ, а именно профессии, и он был не рабочий.

МОТ сделала для себя приоритетом работу с четвертой группой детей. По первым трем необходимо работать в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами.

— Какие последствия несет вредный труд для подростков?

— Детский организм растущий, быстрее обезвоживается, терморегуляция плохо работает, поэтому ребенок более подвержен холоду и жаре, чем взрослый. Кожный покров у него более эластичный и тоньше, чем у взрослого, и абсорбирует как хорошие, так и плохие вещества намного быстрее.

Мозг ребенка только развивается. Формирование всех систем организма заканчивается в 18 лет, поэтому важно, чтобы детский организм получил больше питательных веществ, сформировался физиологически. Мы же вмешиваемся в процесс его роста и становления. В результате получаем поколение низкорослых детей, они отстают в весе, росте, физическом развитии, психологическом. О последнем, кстати, мы редко говорим, хотя это важный фактор. Дети трудятся в закрытых помещениях, вовлекаются в монотонный, повторяющийся труд, возможно, их наказывают. Это имеет сильное психологическое воздействие на ребенка.

Часто говорят, что ребенок — это маленький взрослый, но это не так. Ребенок есть ребенок. И любое воздействие отрицательно сказывается на его здоровье. Амина Курбанова

— Если подросток 14 лет решил подработать на каникулах, нужно ли заключать договор с работодателем?

— Да, чтобы обезопасить себя с точки зрения охраны труда и получения зарплаты. Впереди школьные каникулы, родители хотят, чтобы дети подработали, но никто не задумывается о формализации трудовых отношений. Ни родители, ни работодатель не хотят с этим возиться, родителям это невыгодно: возможно, зарплата будет меньше. Для работодателя тоже — он берет ребенка лишь на несколько недель и нести ответственность, как за взрослого работника, не хочет.

Но даже если договора нет, это не освобождает работодателя от его ответственности, если что-то произошло. Просто при устном согласии будет сложнее и дольше доказать свою правоту в суде. Амина Курбанова

— Как часто выявляют детей, вовлеченных в тяжелый труд?

— При Госэкотехинспекции есть отдел по охране труда, в штате около 25 инспекторов. У них уведомительный характер проверок. Перед визитом на предприятие они должны получить разрешение Минэконома, уведомить субъект за 10 дней и только потом проверить. Это касается не только детского труда, но и охраны труда, трудовых отношений. За это время, по словам инспекторов, предприниматель успеет подготовиться, например, уберет детей с производства.

Сейчас до 2020 года ввели мораторий на проверки, что, естественно, создает барьеры. И, соответственно, у госинспекции нулевая статистика, ребята почти не выявляются, если только это не внезапные рейды.

— Кто эксплуатирует детей?

— Учитывая, что более 90 процентов детей занято в сельском хозяйстве, то подавляющее большинство работает с родителями.

Как такового злого дяденьки-работодателя, которого мы всегда привыкли обвинять, нет. Это родители. Амина Курбанова

Поэтому, казалось бы, решить проблему легче, ты можешь прийти и рассказать о вреде тяжелого труда. Но экономическое положение и возможности тысяч домохозяйств разные. Зачастую семья не может отказаться от детского труда и вынуждена отправлять ребенка на работу.

— Пока родители держат орозо, дети вкалывают на жаре в полях. Подействуют ли на таких граждан простые профилактические беседы?

— К сожалению, родители уже привыкли, что дети могут работать и зарабатывать.

Старый Административный кодекс предусматривал наказание за вовлечение ребенка в наихудшие формы детского труда вплоть до лишения родительских прав. Однако прецедентов, конечно, не было.

Сейчас не то что за привлечение к детскому труду, а вообще не предусмотрено наказания работодателей за нарушение правил охраны труда. Госинспекция труда, профсоюзы поднимают вопрос, чтобы хотя бы к 2020 году, когда закончится мораторий на проверки, инициировать поправки в кодексы уголовный и о нарушениях.

— Как в Кыргызстане изменилась ситуация с детским трудом за последние годы?

— В отличие от 2014 года, ситуация не поменялась вообще. Если в 2014-м была устойчивая положительная динамика по сравнению с 2007-м, детский труд пошел на спад, то за последние пять лет ситуация практически не поменялась. Общий уровень детского труда остался. И это печально.

Хотя есть Кодекс о детях, есть политика, ведется работа. Видимо, что-то не дорабатываем, и надо пересмотреть свои действия госструктурам, прилагать еще больше усилий, чтобы искоренить проблему.