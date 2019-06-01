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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (234)

В Кара-Балте пьяный отчим хотел задушить ребенка. Его осудили на три года

Жайылский районный суд приговорил обвиняемого в покушении на убийство ребенка к трем годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, обвиняемый приходится отчимом пятилетнему ребенку. Придя домой пьяным, он стал душить его.

«Ребенка госпитализировали. Медики диагностировали отек головного мозга, судороги, кровоподтеки и другие травмы. В суде мужчина частично признал вину. С его слов, он выпил водки и лег спать, но у него произошел провал в памяти. Когда подсудимый очнулся, ребенок лежал без сознания рядом с ним», — сказал Нурлан Тагаев.

Он отметил, что санкция статьи, предъявленной обвиняемому, предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы, однако суд необоснованно применил мягкое наказание. Прокуратура готовит апелляцию в вышестоящую инстанцию.
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