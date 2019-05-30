Международный день защиты детей. Как мэрия порадует маленьких бишкекчан

Мэрия Бишкека 1 июня организует мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Об этом сообщила ее пресс-служба.

По ее данным, 1 июня в 10.00 в Дубовом парке начнется детский праздник «Баластан». Здесь откроются 50 площадок с музыкально-развлекательными, спортивными программами, интерактивными, национальными играми, аквагримом, турнирами по шахматам, площадка «В мире детской книги», фотозонами. Дети станут участниками викторин, мастер-классов и конкурса рисунков на асфальте.

На аллее «В мире искусства» для детей и родителей будет представлена выставка работ известных художников и мастер-классы.

На гала-концерте вместе с известными звездами эстрады выступят и юные артисты центров детского творчества, художественно-эстетических музыкальных кружков.

Праздничные мероприятия пройдут в парке 125-летия Бишкека, ТРК «Аю-Гранд», на площадке возле ЦУМ «Айчурек».