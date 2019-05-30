Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Бабушке запретили выезжать из страны

Бабушка двухлетней девочки, скончавшейся в больнице, не может покидать пределы не только Кыргызстана, но и Джалал-Абадской области. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Читайте по теме По избиению двухлетней девочки в Сузаке возбудили уголовное дело

По данным ведомства, бабушка скончавшегося от множественных травм ребенка проходит по делу как свидетель. Назначена дополнительная экспертиза, по результатам которой возможна переквалификация статьи на более тяжкую. Будет также определен обвиняемый.

Двухлетняя девочка из Сузака, поступившая в больницу Джалал-Абада со множественными травмами, скончалась, не приходя в сознание.

Сотрудники ОФ «Лига защитников прав ребенка» создали координационную группу для оказания помощи ребенку. Они будут добиваться привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении девочки.