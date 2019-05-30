Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Бабушке запретили выезжать из страны

Бабушка двухлетней девочки, скончавшейся в больнице, не может покидать пределы не только Кыргызстана, но и Джалал-Абадской области. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.
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Двухлетняя девочка из Сузака, поступившая в больницу Джалал-Абада со множественными травмами, скончалась, не приходя в сознание.
Сотрудники ОФ «Лига защитников прав ребенка» создали координационную группу для оказания помощи ребенку. Они будут добиваться привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении девочки.