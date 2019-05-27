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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (315)

Авария на ТЭЦ. Трое обвиняемых заключат соглашение о признании вины

Трое обвиняемых по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека заключат соглашение о признании вины. Об этом 24.kg сообщили в Генеральной прокуратуре.

Уточняется, что соответствующее ходатайство заявили экс-первый заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибек Боркоев, бывший заместитель председателя Нацэнергохолдинга Нурлан Садыков и экс-технический инженер ТЭЦ Нургазы Курманбеков.

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«Ходатайство по соглашению о признании вины рассмотрят во время очередного заседания Бишкекского горсуда по делу об аварии на ТЭЦ», — сообщили в Генпрокуратуре.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся и два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.
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