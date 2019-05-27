Бишкек готовится к ШОС. Мэрия оформила въездной комплекс «Аска-Таш»

Сотрудники Тазалыка завершили работы по художественному оформлению въездного комплекса «Аска-Таш». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, работники муниципального предприятия собственноручно изготовили объемные буквы и элементы декорации в национальном стиле.

«Надпись «Бишкек» стала объемнее и красочнее. Буквы высотой 2,5 метра и шириной 0,5 метра. Все элементы декорации в ночное время освещаются светодиодными лентами и прожекторами», — отметили в мэрии.

Кроме того, полностью отреставрирована арка «Добро пожаловать!» при въезде в город, обновлена стела на пересечениях проспекта Жибек Жолу и бульвара Молодой Гвардии. На проспекте имени Чингиза Айтматова на пересечении с улицей Горького стела реконструирована по мотивам произведений великого писателя, эскиз подготовлен главным художником города Маратом Жороевым.