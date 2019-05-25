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Общество

Учебники с ошибками. Ситуацию прокомментировали во Всемирном банке

Всемирный банк финансировал проект Поддержки реформ в секторе образования на $16,5 миллиона. В организации 24.kg прокомментировали, почему допущены ошибки в учебниках.

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По данным ВБ, в рамках проекта Министерство образования достигло значительных результатов в улучшении системы среднего образования. 11 тысяч 789 учителей, завучей и специалистов районных и городских отделов образования, 2 тысячи 176 директоров и бухгалтеров прошли обучение, разработаны новые стандарты по 17 предметам для 5-9-х классов, дополнительные электронные учебные материалы для начальной и средней школы, в 60 школах организованы электронные библиотеки. В 60 школах страны с предоставлением оборудования и мебели.

Кроме того, разработан учебник «Английский язык» для 3-4-х классов, выпущено 105 наименований новых учебников, а также 102 наименования руководства для учителей на кыргызском, русском, узбекском и таджикском языках для 5-6-х классов. Общий тираж составил 4 миллиона 133 тысячи 773 экземпляра на $4 миллиона 321 тысячу 212.

Ошибки выявлены в двух из 105 наименований новых учебников — «Естествознание» 5-й класс и «География» 6-й класс.

«Ошибки допущены в связи с имевшими место упущениями в действовавшем на тот момент положении Министерства образования и науки, где отсутствовало четкое определение критериев оценки рукописей учебников, ответственности структур за апробацию, а также за проверку окончательной версии перед печатью, после апробации и доработки. В настоящее время положение об издании учебников пересматривается с учетом извлеченных уроков и четко разграничивает ответственность участников для усиления подотчетности процесса», — пояснили в ВБ.

Всемирный банк не вправе санкционировать содержание учебников. Система обеспечения содержания и качества учебников является прерогативой государственных органов и осуществляется ими на основе государственных процедур и правил.
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