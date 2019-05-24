В ГУОБДД вернулось 18 процентов «писем счастья» с выписанными штрафами

В ГУОБДД вернули 18 процентов постановлений о нарушениях Правил дорожного движения из-за отказов в их получении и отсутствия адресатов. Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил генеральный директор «Кыргыз Почтасы» Марс Наспеков.

По его словам, сотрудники «Кыргыз Почтасы» не успевают доставлять постановления о нарушениях.

«В час почтальон может доставить только 6 писем, в день — 48. За каждое письмо берем 16 сомов. Всего доставили 58 процентов писем от общего числа выписанных постановлений, 18 процентов вернули из-за отказов и отсутствия адресатов, 24 процента в процессе доставки», — сообщил он.