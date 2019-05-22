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Общество

Сотрудники Госипотечной компании с дисциплинарными взысканиями получают премии

В Государственной ипотечной компании сотрудники с дисциплинарными взысканиями получают премии. Об этом говорится в письме Государственной инспекции по технической и экологической безопасности.

В конце 2018 года сотрудница ГИК Чинара Турдалиева получила выговор за якобы несвоевременную обработку корреспонденции. Ее лишили выплаты стимулирующего характера, тем самым нарушены требования положения об оплате труда.

По инструкции письма должны рассматриваться в течение 14 рабочих дней.

Сотрудник ГИК работала с ними от 7 до 12 дней. Не установив проступка, руководство ГИК применило дисциплинарное взыскание.

Вместе с тем установлено, что ведущему специалисту отдела кадров Замире Качкыновой и ведущему специалисту отдела финансового администрирования Эрмеку Камбаралиеву выплачена премия, несмотря на неснятое дисциплинарное взыскание.

Государственной ипотечной компании выдано предписание выплатить Чинаре Турдалиевой премию в 100 процентов. В случае неисполнения предписания в отношении ГИК будут приняты меры.

Как рассказала 24.kg Чинара Турдалиева, ей полностью выплатили премию и сняли выговор.
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