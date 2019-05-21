Нецензурная брань советника мэра в соцсетях. Реакция депутатов и муниципалитета

Пост депутата парламента Кыргызстана Махабат Мавляновой о том, как следует одеваться кыргызским невестам, вызвал неоднозначную реакцию. Но с использованием ненормативной лексики в Twitter в адрес нардепа высказалась только советник на общественных началах мэра Бишкека Гуля Алмамбетова.

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Руководитель аппарата городского муниципалитета Балбак Тулобаев официально принес извинения Махабат Мавляновой за Гулю Алмамбетову, указав, что это ее личный взгляд на ситуацию и не выражает мнение градоначальника Азиза Суракматова и мэрии в целом.

«Она получит дисциплинарное наказание в пределах закона. Муниципалитет Бишкека не поддерживает действия и слова, негативно влияющие на общество», — подчеркнул он.

Не остались в стороне и народные избранники. Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, выступая сегодня на парламентском комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша, призвал коллег показать характер. Позже он пояснил 24.kg, что имел в виду не только «какую-то пресс-службу мэрии».

«Мы рассматривали внесение поправок в избирательное законодательство. Инициатором выступает аппарат президента, председателем рабочей группы является руководитель аппарата Досалы Эсеналиев. Так вот, я спросил, почему те законопроекты, которые инициировали мы, депутаты, также касающиеся изменения закона о выборах, до сих пор находятся на рассмотрении у спикера парламента. Идет ущемление наших прав. Обращаясь к главе профильного комитета Канату Керезбекову, я сказал, что председатель Верховного суда в адрес нашего коллеги Рыскелди Момбекова высказывается резко, чуть ли не говорит «рот закрой». Что это такое? По Конституции никто не имеет права законотворцев ограничить в высказываниях. Дальше идем, Конституционная палата нам запретила заслушивать отчет Верховного суда. И даже какая-то мэрия, советница то есть, оскорбляет нардепа. Давайте мы тоже свой характер покажем», — сказал Бакыт Торобаев.