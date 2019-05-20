Госантимонополия обвинила «Яндекс.Такси» в недостоверной рекламе

Госагентство антимонопольного регулирования установило нарушение норм Закона «О рекламе» со стороны «Яндекс.Такси». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Госагентство, изучив рекламные материалы компании «Яндекс.Такси» на машинах, установило нарушение требований Закона «О рекламе».

«В рекламе компании отсутствует информация о том, что такси является приложением. «Яндекс.Такси Б.В.», брендируя автотранспорт партнеров, вводит в заблуждение потребителей, формирует ложное представление об объекте рекламы. В рекламе компании умалчивают часть существенной информации, ее отсутствие искажает смысл рекламы и вводит потребителей в заблуждение», — сообщили в госагентстве.

По итогам разбирательства в адрес компании «Яндекс.Такси Б.В.» направили предписание о прекращении нарушения Закона «О рекламе». Начато производство по наложению штрафа.