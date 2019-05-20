Райымбек Матраимов не намерен возвращаться к работе в Таможенной службе

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов не планирует возвращаться на свою должность. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Татьяна Карыжинская.

По ее словам, Райымбек Матраимов опротестовывал незаконное решение правительства о своем увольнении и не ставил целью восстановление на посту замглавы ГТС.

«Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского городского и Первомайского районного судов о восстановлении Райымбека Матраимова в должности заместителя председателя ГТС. Процесс завершился в пользу истца. Он удовлетворен решением суда о признании увольнения безосновательным», — отметила Татьяна Карыжинская.

По словам адвоката, Райымбек Матраимов ставил главной целью судебных тяжб подтверждение законным путем несправедливого отношения к нему.

Ранее бывший заместитель председателя Таможенной службы, известный как Раим-миллион, подал иск к правительству. Он назвал свое увольнение незаконным и опротестовывал решение главы кабинета министров (на момент его увольнения премьер-министром был Сапар Исаков). Разбирательство длилось полтора года.