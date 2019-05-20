09:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Райымбек Матраимов не намерен возвращаться к работе в Таможенной службе

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов не планирует возвращаться на свою должность. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Татьяна Карыжинская.

По ее словам, Райымбек Матраимов опротестовывал незаконное решение правительства о своем увольнении и не ставил целью восстановление на посту замглавы ГТС.

«Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского городского и Первомайского районного судов о восстановлении Райымбека Матраимова в должности заместителя председателя ГТС. Процесс завершился в пользу истца. Он удовлетворен решением суда о признании увольнения безосновательным», — отметила Татьяна Карыжинская.

По словам адвоката, Райымбек Матраимов ставил главной целью судебных тяжб подтверждение законным путем несправедливого отношения к нему.

Ранее бывший заместитель председателя Таможенной службы, известный как Раим-миллион, подал иск к правительству. Он назвал свое увольнение незаконным и опротестовывал решение главы кабинета министров (на момент его увольнения премьер-министром был Сапар Исаков). Разбирательство длилось полтора года.

 
Ссылка:
просмотров: 843
Версия для печати
Материалы по теме
Раим-миллион появился на публике. Пользователи соцсетей активно обсуждают
Решение о восстановлении Райыма Матраимова на работу не поступило в кабмин
Матраимов по прозвищу Раим-миллион сбежал из Кыргызстана
Не соответствует. Почему уволили Райымбека Матраимова
Бишкек-Ош каттамынын жүргүнчүлөрү учакта бир саат депутатты күтүп олтурушкан
Брат Раима-миллионера ответил на обвинения Омурбека Бабанова
Популярные новости
Я&nbsp;что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom Я что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom
В&nbsp;Бишкеке снесли кафе &laquo;Золотая бочка&raquo; и&nbsp;&laquo;Съезд PUB&raquo; В Бишкеке снесли кафе «Золотая бочка» и «Съезд PUB»
Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;жертвы&raquo; Азиза Батукаева Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и «жертвы» Азиза Батукаева
Японец Шимохира Ицуо, который нашел в&nbsp;Кыргызстане свои любимые три&nbsp;W Японец Шимохира Ицуо, который нашел в Кыргызстане свои любимые три W
Бизнес
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!
Главное музыкальное событие лета&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2019! Главное музыкальное событие лета — O!PEN AIR 2019!
Тариф &laquo;ХАЙП&raquo; стал ближе: подключение возможно на&nbsp;номерах в&nbsp;любом коде MegaCom Тариф «ХАЙП» стал ближе: подключение возможно на номерах в любом коде MegaCom
Инновационные холодильники&nbsp;LG меняют представление о&nbsp;хранении продуктов Инновационные холодильники LG меняют представление о хранении продуктов