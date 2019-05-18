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Общество

Раим-миллион может вернуться в таможню. Увольнение незаконно — решение ВС КР

Верховный суд Кыргызстана рассмотрел кассационную жалобу о признании незаконным увольнения и о восстановлении в должности Райымбека Матраимова. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Уточняется, что постановлением судебной коллегии по гражданским делам ВС КР принятые ранее по этому делу судебные акты оставлены в силе.

«Оставляя судебные акты в силе, Верховный суд согласился с выводами судов о том, что при увольнении Райымбека Матраимова правительством был нарушен установленный законодательством порядок, поскольку оно ошибочно полагало, что должность, занимаемая Райымбеком Матраимовым, является высшей административной должностью, для которой не описан порядок применения и основания применения дисциплинарного взыскания. Однако уволен был Райымбек Матраимов по пункту 1 части 3 статьи 47 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» на основании утраты доверия политического руководства. Кроме того, Матраимов был уволен во время болезни, что подтверждается листком о его нетрудоспособности»,  говорится в сообщении.

Ранее бывший заместитель председателя Таможенной службы по прозвищу Раим-миллион подал иск к правительству. Он назвал свое увольнение незаконным и опротестовывал решение главы кабинета министров (на момент его увольнения премьер-министром был Сапар Исаков).

Напомним, его отстранили от должности с формулировкой «несоответствие деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством».

 
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