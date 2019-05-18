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Общество

В Кыргызстане 277 тысяч детей остались без присмотра родителей. Из-за миграции

В Кыргызстане более 277 тысяч детей остались без присмотра родителей из-за трудовой миграции. Такие данные получены в ходе мультииндикаторного кластерного обследования, сообщает ЮНИСЕФ.

По данным Детского фонда, число детей, оставленных без попечения родителей, увеличилось на 16 процентов за последние четыре года с 239,1 тысячи в 2014-м до 277,5 тысячи в 2018-м.

У 12 процентов детей за границей проживает по меньшей мере один из родителей. Наиболее высокие показатели — в Ошской и Джалал-Абадской областях (по 18 процентов), а также в Баткенской (14 процентов). У 4 процентов детей за границей находятся и мать, и отец.

9 процентов детей не проживают ни с одним из биологических родителей. В Джалал-Абадской области этот показатель достигает 14 процентов.

Обследование охватило более 7 тысяч домохозяйств во всех областях Кыргызстана, полевые исследования провели в сентябре  ноябре 2018 года.

Мультииндикаторное кластерное обследование (МИКО) разработано ЮНИСЕФ в 1990-х годах в качестве международной программы обследования домохозяйств для оказания помощи странам в сборе данных по широкому спектру индикаторов положения детей и женщин.
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